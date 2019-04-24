На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского

Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании «Киноквартал», владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что компанию Зеленского подозревают в растрате средств Госкино. Заявляется, что «Киноквартал» должен был снять фильм на украинском языке, который профинансировало Госкино, в котором также должен был сняться Зеленский. Однако компания не выполнила условия.

По данным издания, следователи не стали заводить уголовное дело на компанию победившего в выборах кандидата, потому что не нашли фактов преступления, но расследование решили продолжить.

Ранее сообщалось, что Зеленского уличили во лжи о поездках в Россию.