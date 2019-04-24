Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице

Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Она записала видеообращение, в котором успокоила своих поклонников.

«Все хорошо, моя семья прошла через серьезный стресс и переживания, поэтому мне просто нужно было время, чтобы разобраться со всем этим, не волнуйтесь, я скоро вернусь», — сказала Спирс.

Поп-звезда также отметила, что не стоит верить всему тому, что говорят или пишут о ней.

Ранее сообщалось, что вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов.