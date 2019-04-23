Умер Терри Ролингс

Скончался британский киноредактор фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию» (1982) Терри Ролингс. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на Гильдию британских редакторов кино и телевидения.

Ролингс умер 23 апреля в своем доме в Британии. Его точная дата рождения неизвестна, поэтому неизвестно было ли Ролингсу 85 или 86 лет, уточняет издание.

В настоящее время не раскрыта точная причина его смерти.

Отмечается, что Ролингс считался главным редактором фильмов в Британии. Он даже был номинирован на премию Оскар.