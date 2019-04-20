«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой. Об этом сообщает «Super».
«Танки грязи не боятся!» — это ведь ваша фраза, Алла Борисовна? Мы все — рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории — кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорары», — сказала Кудрявцева.
По ее словам, продюсеры программы «Секрет на миллион» не хотели обидеть Пугачеву.
Она также добавила, что слова Пугачевый ее расстроили.
Ранее Пугачева заявила, что Кудрявцева якобы роется в помойке.