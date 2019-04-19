Названа причина перевозки Дмитрия Быкова в Москву

Источник в отделе здравоохранения Уфы рассказал, что писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в тяжелом состоянии в местную больницу, перевозят на лечение в Москву по просьбе родственников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, писателя в самолете сопровождают медики, он на искусственной вентиляции легких.

«Решение о его перевозке в Москву было принято по просьбе родственников, которые пояснили, что в столице им было бы удобнее за ним ухаживать», — сказал источник.

Он также добавил, что родные и друзья Быкова выразили благодарность уфимским врачам за своевременно оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что Быкова доставили в Москву.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти его в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».