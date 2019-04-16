Стало известно, где будут восстанавливать пережившие пожар картины из Нотр-Дама

Французский министр культуры Франк Риестер заявил, что видевшие пожар в соборе Парижской Богоматери картины будут реставрировать в Лувре. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

Министр рассказал, что большие картины не удалось вынести при пожаре в соборе, поэтому они пострадали от дыма.

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Риестер уточнил, что полотна перевезут в парижский музей уже 19 апреля.

Отмечается, что специалисты будут очищать картины от копоти и подготавливать к реставрации.

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