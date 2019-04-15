Против Зеленского заводят дело из-за фильма на русском языке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/12298549/RTS2FHT7-pic905-895x505-36580.jpg">

На Украине Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) страны завести уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны, шоумена Владимира Зеленского за «растрату государственных средств». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, речь идет о картине «Я, ты, он, она», который снимала компания, одним из учредителей которой является шоумен. Часть производства фильма была профинансирована из госбюджета, при этом фильм должен был быть снят на украинском или крымско-татарском языках. Однако итоговая версия фильма является русскоязычной.

Реклама

«Председатель общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дудка передал в НАБУ решение Соломенского райсуда, которое обязывает возбудить дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Ранее Порошенко посмотрел «Слугу народа» с Зеленским и ужаснулся.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.