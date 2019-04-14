Звезда «Игры престолов» признался, что получил роль через фейсбук

Звезда «Игры престолов» и самый сильный человек в мире Хафтор Бьёрнссон рассказал, что получил роль в культовом сериале через фейсбук, передает CNBC.

Бьёрнссон, которому в то время было всего 24 года, был фанатом «Игры престолов» и не имел никакого актерского опыта.

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Он рассказал, что получил предложение посетить кастинг в фейсбуке и сначала даже не заметил сообщение, а потом не поверил в то, что оно может быть реальным.

«Когда я получил сообщение, я прочитал его и даже не ответил, потому что, вы знаете, я просто подумал, что это кто-то шутит. Я просто не воспринимал это всерьез», — рассказал Бьёрнссон.

Однако, пройдя кастинг, Бьёрнссон получил роль Горы в четвертом сезоне сериала.

Ранее исландский актер Хафтор Юлиус Бьёрнссон, известный по роли силача Горы в фантастическом сериале «Игра престолов», получил титул «Самый сильный мужчина в мире».