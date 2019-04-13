Оливер Стоун рассказал, кто проделал великую работу от лица человечества

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Американский режиссер Оливер Стоун рассказал, кто из людей, по его мнению, сделал «великую работу» от лица человечества, но взамен получил «негуманное отношение». Об этом он написал в твиттере.

Оливер Стоун считает, что таким человеком является основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Режиссер считает, что он помог правде увидеть свет.

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«Джулиан Ассанж — тот, кто дает правде выйти на свет. Он проделал великую работу от лица человечества, несмотря на негуманное к нему отношение», — подчеркнул Стоун.

Он напомнил, что правда важна и нужна для сохранения свободы от угнетения США, Британии и «теперь тирании».

Ранее сообщалось, что Австралия отказалась предоставить Ассанжу «особую» помощь.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.