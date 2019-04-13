Оливер Стоун рассказал, кто проделал великую работу от лица человечества
Американский режиссер Оливер Стоун рассказал, кто из людей, по его мнению, сделал «великую работу» от лица человечества, но взамен получил «негуманное отношение». Об этом он написал в твиттере.
Оливер Стоун считает, что таким человеком является основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Режиссер считает, что он помог правде увидеть свет.
«Джулиан Ассанж — тот, кто дает правде выйти на свет. Он проделал великую работу от лица человечества, несмотря на негуманное к нему отношение», — подчеркнул Стоун.
Он напомнил, что правда важна и нужна для сохранения свободы от угнетения США, Британии и «теперь тирании».
Ранее сообщалось, что Австралия отказалась предоставить Ассанжу «особую» помощь.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.
В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.
В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.
В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.