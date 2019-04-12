Кладбище для погибших героев «Игры престолов» создали в Австралии
В Австралии появилось кладбище, на котором находятся «могилы» погибших героев из сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Timeout.
По данным издания, кладбище для персонажей сериала создали в Столетнем парке около Сиднея.
Как отмечается, на территории находится более 30 «могил» с памятниками, статуями и надгробиями.
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При это кладбище будет открыто только до 14 апреля.
Ранее сообщалось, что отрубленную голову Неда Старка покажут до премьеры «Игры престолов».