Звезду «Империи» могут выгнать из сериала

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Fox и Disney обсуждают дальнейшее участие Джусси Смоллетта в сериале «Империя» из-за скандала вокруг актера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, представители компаний намерены провести встречу в ближайшее время.

Как отмечается, на переговорах будет обсуждаться возможное продление контракта со Смоллеттом.

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При этом речь идет об участии актера в шестом сезоне «Империи».

Ранее сообщалось, что Смоллетт отказался платить за судебные расходы на скандальное дело.