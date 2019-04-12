Звезду «Империи» могут выгнать из сериала
Fox и Disney обсуждают дальнейшее участие Джусси Смоллетта в сериале «Империя» из-за скандала вокруг актера. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, представители компаний намерены провести встречу в ближайшее время.
Как отмечается, на переговорах будет обсуждаться возможное продление контракта со Смоллеттом.
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При этом речь идет об участии актера в шестом сезоне «Империи».
Ранее сообщалось, что Смоллетт отказался платить за судебные расходы на скандальное дело.