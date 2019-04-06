К «Армии мертвецов» присоединился рестлер

Американский актер и рестлер Дейв Батиста заключил контракт на участие в съемках зомби-хоррора Netflix «Армия мертвецов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, режиссером картины является Зак Снайдер, известный работой над «Лигой справедливости» и «300 спартанцами».

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Согласно имеющейся информации, в фильме речь пойдет о нашествии зомби на Лас-Вегас. При этом главный герой собирает отряд из тех, кто не боится отправиться в зону картина для совершения ограбления.

Ранее сообщалось, что Батиста снимется в полнометражном ремейке «Острова фантазий».