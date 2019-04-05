Началова показала неприличный жест на съемках последнего клипа
В Сети появилось видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы Юлии Началовой на песню «Я выбираю». Его в своем инстаграме опубликовала представитель певицы Анна Исаева.
На кадрах видно, как Началова, танцуя, демонстрирует средние пальцы обеих рук.
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Эта сцена не вошла в итоговый вариант клипа.
Ранее Исаева рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.