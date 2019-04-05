Началова показала неприличный жест на съемках последнего клипа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/12242761/RIAN_1205781.HR-pic905-895x505-46612.jpg">

В Сети появилось видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы Юлии Началовой на песню «Я выбираю». Его в своем инстаграме опубликовала представитель певицы Анна Исаева.

На кадрах видно, как Началова, танцуя, демонстрирует средние пальцы обеих рук.

Реклама

Эта сцена не вошла в итоговый вариант клипа.

Ранее Исаева рассказала, что ролик снимался 6 июня 2018 года.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца.