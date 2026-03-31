Минздрав взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим в Нижнекамске

Оказание помощи пострадавшим на происшествии на предприятии «Нижнекамскнефтехим» под личный контроль взял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

По словам помощника Мурашко Алексея Кузнецова, пострадавшим оказывают помощь две авиационные бригады медиков. К вылету готовится группа врачей из федеральных медицинских центров. Кроме того, на месте осуществляют работу 19 бригад скорой помощи, прибыли специалисты из Республиканской клинической больницы (Казань). К вылету в Татарстан готовится группа специалистов федеральных медцентров.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим», входящем в холдинг «Сибур», произошел взрыв с последующим возгоранием. Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем количество получивших травмы людей увеличилось до 13 и продолжило расти. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют вспыхнувший огонь. Работников предприятия, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что взрыв мог произойти из-за сбоя в работе оборудования. Там подчеркнули, что на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Никаких угроз для жителей города и экологической обстановки к текущему моменту зафиксировано не было.

