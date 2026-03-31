«Не стоит водить к гадалкам»: детский психолог посоветовала, как вылечить энурез

Психолог Наумова: тревожные дети чаще сталкиваются с ночным недержанием
Родители не должны ругать своих детей за энурез — неконтролируемое мочеиспускание по ночам, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Ни в коем случае нельзя лечить заболевание народными средствами и ходить к гадалкам — это может только усугубить ситуацию, подчеркнула она.

«Проблема непростая, прежде всего важно проконсультироваться у врачей. Возможно, есть физиологическая проблема, энурез может быть как физиологический, так и психологический. Важно провериться у нефролога, специалиста по почкам — провести исследование и пройти лечение, если есть в этом необходимость. Далее, возможно, понадобится уролог, невролог и лор — эти специалисты зачастую находят причину, вылечивая ребенка. Если же эти специалисты по своей части сказали, что ребенок здоров, а проблема существует, тогда действительно с этой проблемой работаем мы, психологи», — сказала врач.

Наумова рассказала, как психологи могут помочь в лечение энуреза.

«Приходили дети, уже прошедшие обследование у врачей, и получившие [подтверждение], что нет проблем с физическим здоровьем. Мы действительно работали и искали причину, что вызывает энурез? В какой момент? Мы исследуем, смотрим, что способствует, что вызывает такой процесс. В какой-то момент находим триггерную точку, работаем с этим триггером и ребенок больше не мучатся, справляется и успешно управляет своим телом, и такая ситуация отступает. Зачастую иногда энурез связан и со взаимоотношениями с родителями. И родителей мы тоже приглашаем в терапию для более эффективной работы», — отметила она.

Чаще всего тревожные дети страдают от этой проблемы, подчеркнула врач.

«Абсолютно точно не стоит водить ребенка к бабкам, гадалкам и использовать народные, странные методы, которые придумали на ходу какие-то обманщики, шарлатаны. Это только усугубляет. Родителям очень важно понимать, что ребенка нельзя ругать за то, что он помочился в неположенный момент. Не нужно из этого строить трагедию. Самое важное — не давить на чувство вины и стыда. Важно быть с ребенком, говорить, что это нормально, такое бывает, может случиться с кем угодно. То есть — легализовать эту ситуацию и создать спокойную атмосферу. Именно тревожные, пугливые дети чаще всего сталкиваются с такой трудностью. Очень важно дать ребенку тепло, поддержку, и не затягивая, обратиться за помощью к специалистам», — заключила она.

Ранее эксперт объяснила, как оценки за поведение влияют на психологическое состояние учеников.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
