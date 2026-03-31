В России запустили движение беспилотных грузовиков по трассе М-12

Россия запустила движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток», сигнал к началу движения дал президент РФ Владимир Путин во время церемонии по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Кремля, к 2035 году парк беспилотных грузовых автомобилей в России достигнет 57 тысяч единиц.

«К концу 2028 года планируется 992 грузовика ВАТС, к концу 2030 года — 4120 единиц, а к концу 2035 года флот вырастет до практически 57 000 единиц», — говорится в публикации.

В августе 2025 года беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани.

За все время следования в кабине автомобиля находились только инженеры. Маршрут грузовика проходил по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Ключевым инструментом в этом процессе станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили в России могут обзавестись своими дорожными знаками.