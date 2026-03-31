Линда об обвинениях в домогательствах к Фадееву: «Мы тянулись друг к другу»

Осторожно: Собчак/YouTube

Певица Линда опровергла сообщения о домогательствах к продюсеру Максиму Фадееву. Об отношения с экс-продюсером она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак на авторском шоу последней.

По словам исполнительницы хита «Ворона», Фадеев внезапно исчез из ее жизни, сославшись на плохое самочувствие. Однако ее отцу, своему инвестору, он предложил другую версию.

«Но моему отцу Макс должен был озвучить более весомую причину, чтобы отстраниться от нашего проекта. И тогда он пришел к нему и сказал, что его домогаюсь, а он не может ничего сделать, мол, я влюблена в него по уши», — вспоминает она.

48-летняя Линда утверждает, что союз у них с Фадеевым был исключительно творческим.

«У нас реально была только творческая основа. Мы тянулись на этой почве друг к другу», — говорит она.

Также она высказалась о скандальном интервью Андрея Губина.

Кроме того, Линда призналась, что ждет звонка от Максима Фадеева, деловые отношения с которым были разорваны еще в конце 1990-х.

 
