«Не стремлюсь к абсолютной власти»: Семак сравнил себя с легендарным английским тренером

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, нет ли у него желания совмещать функции тренера и менеджера по примеру Алекса Фергюсона в английском «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит РИА Новости.

«Такого предложения мне не делали. Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно. В «Зените» все организовано иначе, чем в «Манчестер Юнайтед», — сказал Семак.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов»).

50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России. По данным СМИ, зарплата Семака составляет 285 млн рублей в год.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также «МЮ» с Фергюсоном выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги.

