Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вышла из ресторанного бизнеса в «Летучем голландце» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

Причина выхода из компании неизвестна. Как отметило издание, выручка фирмы за 2024 год составила 23 миллиона рублей, а чистая прибыль — 764 тысячи рублей.

В феврале Ксения Собчак стала единоличной владелицей ресторана Veter, расположенного на плавучей платформе «Летучий голландец» в Санкт-Петербурге. Ресторанная группа Pinskiy&Co прекратила участие в бизнес-проекте телеведущей.

Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которое управляло рестораном VETER. До этого у телеведущей было 15% долей, а еще 85% не были распределены, отмечает издание.

По словам операционного директора Pinskiy&Co Владимира Шамановского, причиной выхода из проекта стали разногласия с арендодателем судна.

В марте kp.ru сообщило, что ООО «ШИ», 50% которого принадлежит Собчак, потерпело убытки. Фирма специализируется на аренде интеллектуальной собственности. В 2024 году компания ушла в убыток на 591 тысячу рублей, а в 2025-м — на 607 тысяч рублей.

