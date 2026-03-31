Автор проекта о запрете «обвинительной информации» в СМИ отозвал документ

Депутат Галеев отозвал проект о запрете «обвинительной информации» в СМИ

Депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал инициативу о запрете в СМИ «обвинительной информации». Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Автор инициативы о закреплении понятия «обвинительная информация»... отозвал документ, который ранее был направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании РФ на экспертизу», — говорится в сообщении.

Госсовет Татарстана также обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки.

Законопроектом предлагалось запретить СМИ распространять любую «обвинительную информацию» до вступления в силу решения суда. Зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко, комментируя инициативу, предложил ее расширить — и запретить журналистам использовать в заголовках фразу «В Госдуме считают…», так как отдельные депутаты, по его словам, могут «ляпнуть что-нибудь», не отражающее позиции парламента в целом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин заявил, что Госдума, возможно, не станет обсуждать проект об ограничениях в СМИ.