В Эстонии предупредили население об угрозе падения беспилотников из-за России

Aleksandr Gusev/Global Look Press

Власти Эстонии разослали гражданам СМС-сообщения об угрозе падения беспилотников на территории республики якобы из-за действий России на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Власти предупредили граждан, что при обнаружении дронов необходимо укрыться и сообщить об этом экстренным службам.

31 марта начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд заявил, что несколько беспилотных летательных аппаратов, вероятно, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбились с курса и залетели на эстонскую территорию.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.

По данным источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 БПЛА в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. По мнению SHOT, атаки с использованием воздушного пространства стран Балтии планируются совместно с военными генштаба НАТО.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за дронов ВСУ.

 
