Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В деле о попытке ударить Пашиняна в церкви появились помощник и организатор

СК Армении: задержанным за попытку побить Пашиняна в церкви предъявили обвинения
Кадр из NEWS. am TV

Трем гражданам Армении предъявлены обвинения в связи с попыткой нанести удар премьер-министру республики Николу Пашиняну. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В отношении одного фигуранта, по ее словам, «возбуждено публичное уголовное преследование» по статьям о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

Второму вменяются аналогичные правонарушения — с той разницей, что он был не непосредственным участником, а содействовал первому в его противозаконных поступках. Третьему фигуранту грозит уголовное преследование по тем же статьям, но уже как организатору преступных деяний.

Попытка нанести побои армянскому премьеру была совершена 29 мая после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване. Когда Пашинян двигался в направлении выхода, один из мужчин занес руку, чтобы его ударить. Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев.

В тот же вечер троих подозреваемых задержали (сначала двоих, а позже и третьего) и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее Пашинян дал необычное определение предстоящему военному параду в Ереване.

 
Теперь вы знаете
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!