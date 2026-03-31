В деле о попытке ударить Пашиняна в церкви появились помощник и организатор

Трем гражданам Армении предъявлены обвинения в связи с попыткой нанести удар премьер-министру республики Николу Пашиняну. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В отношении одного фигуранта, по ее словам, «возбуждено публичное уголовное преследование» по статьям о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

Второму вменяются аналогичные правонарушения — с той разницей, что он был не непосредственным участником, а содействовал первому в его противозаконных поступках. Третьему фигуранту грозит уголовное преследование по тем же статьям, но уже как организатору преступных деяний.

Попытка нанести побои армянскому премьеру была совершена 29 мая после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване. Когда Пашинян двигался в направлении выхода, один из мужчин занес руку, чтобы его ударить. Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев.

В тот же вечер троих подозреваемых задержали (сначала двоих, а позже и третьего) и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.

