Сбер отметил грантами победителей Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Сбер наградил победителей и призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике по профилям «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность». 25 лауреатов-одиннадцатиклассников получили персональные приглашения на стажировку, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в 2026 году олимпиада впервые прошла по четырем направлениям: программирование, ИИ, информационная безопасность и робототехника. В заключительном этапе приняли участие более 1 220 школьников со всей страны.

Сбер в этом году поддержал заключительные этапы олимпиады по трем предметам — информатике, математике и экономике. Для участников этих направлений компания подготовила специальную программу с лекциями, встречами с экспертами и экскурсиями.

Лучшие школьники получат персональные предложения пройти стажировку в Сбере, они, как уточняется, будут дейстовать в течение пяти лет.

Призеры и победители олимпиады, обучающиеся в 9-х и 10-х классах получили гранты от Сбера на двухнедельное обучение в летних сменах Олимпиадных школ МФТИ.

Также по итогам олимпиады Сбер вручил персональные приглашения на стажировку победителям-одиннадцатиклассникам: 10 — по профилю «Программирование» и по 5 — по каждому из остальных направлений.

Управляющий директор - руководитель дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова (признана в РФ иностранным агентом) подчеркнула, что компания уверена: участие и победы в олимпиаде должны стать для молодежи стартом к новым возможностям.