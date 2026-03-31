ВСУ совместно с НАТО прорабатывают маршрут беспилотников для ударов по Ленобласти

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с НАТО разрабатывает маршрут дронов, бьющих по северо-западным регионам России. Об этом в Telegram-канале рассказал украинский журналист Анатолий Шарий.

«При подготовке к нанесению ударов дальнобойными дронами по Калининградской, Ленинградской областям, Карелии и Санкт-Петербургу планирование маршрутов пролетов дронов осуществляется командованием ВСУ совместно с военным штабом НАТО в Монсе», — отметил он.

По его словам, маршруты будут идти по территории Польши и Прибалтики.

До этого сообщалось, что Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Сегодня ночью над регионом было уничтожено 38 дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

В ночь на 29 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга, его инфраструктура была повреждена. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. После атаки жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари».

Ранее очевидец заснял на видео украинские дроны, пролетающие в Нарве.