18 лет за убийство с «дьявольщиной»: пасынка Стаса Намина отправили в колонию

Пасынка Стаса Намина осудили в Москве за убийство бабушки и брата. Он объяснял, что действовал под влиянием внутреннего голоса по имени «Зеро», однако три экспертизы признали мужчину вменяемым. Сам Намин назвал пасынка «отморозком» и публично открестился от него. Что привело к семейной трагедии и как суд выносил приговор — в материале «Газеты.Ru».

«Мамуля, прости меня»

Осенью 2023 года в подмосковной деревне Крюково убили двух человек: 85-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Убийца сам вызвал полицию. Страшная трагедия, но вряд ли история привлекла бы столько внимания, если бы не одно «но» — подозреваемым оказался пасынок музыканта Стаса Намина. Он убил сводного брата и бабушку.

В судебных документах пасынок известного певца проходит как Роман Ткаченко, фамилию он поменял после ареста. У него аккуратная борода, очки, волосы уже с сединой — интеллигентный вид даже за пуленепробиваемым стеклом «клетки» Московского областного суда. Напротив «клетки» Романа жадно рассматривает толпа журналистов с камерами, собравшихся сегодня в суде. Мужчина обращает на них мало внимания, мрачно глядя в пол.

Сегодня суд должен вынести свой приговор. Ранее прокуратура потребовала отправить Ткаченко на 20 лет в колонию строго режима , его обвиняют по ч. 2, п.п. «а», «в» ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, одна из жертв находилась в заведомо беспомощном состоянии для виновного). Во время своего последнего слова Ткаченко расплакался и на коленях просил прощения у мамы с папой.

«Мамуля, прости меня, пожалуйста, я не знаю, как так получилось. У меня не было никаких мотивов, я не знаю, что на меня нашло. Единственное, что я могу и хочу сказать — я полностью раскаиваюсь в содеянном, мой поступок не имеет оправдания. Я также хочу попросить прощения и у Анастаса Алексеевича (настоящее имя Стаса Намина — Анастас Микоян, прим. «Газеты.Ru»), не надеясь на его прощение, ведь я сам отец и я бы такого не простил... За этот поступок я должен ответить и я отвечу», — заявил Роман.

Тогда же он призвал суд вынести «справедливое и честное решение» и отметил, что уже наказан. По словам мужчины, хуже всего, что его поступок будет с ним до конца жизни, а так же то, что он не увидит, как растет его ребенок (у Ткаченко есть жена и ребенок 2013 года рождения).

Сам Стас Намин в суд не ходил. После громкого убийства он публично открестился от пасынка, назвав его в разговоре с «Газетой.Ru» «отморозком».

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда» , — подчеркнул музыкант.

Театр музыки и драмы Стаса Намина в Москве также поспешил показать виновного в негативном свете: после преступления на дверях здания вывесили объявление, где говорилось, что Намин официально не усыновлял Романа, последний самовольно использовал его фамилию, «всю жизнь нигде не работал, был склонен к азартным играм и наркотикам».

Мать Романа, в отличие от бывшего мужа, до последнего поддерживала сына в суде. Она объясняла, что у Ткаченко «хрупкая психика», и его проблемы «усугубились». Самого Намина она назвала жестоким человеком, который тоже виноват в состоянии сына.

«Я виновата, потому что связала жизнь с очень жестоким человеком... Поверьте, причины [у случившегося] были», — говорила женщина.

Защита обвиняемого выстроила свою линию именно на его психическом состоянии. Адвокат указывал, что Роман страдает тяжелым психическим расстройством, перенес множество сотрясений мозга, несколько раз пытался покончить с собой, а убивал в состоянии аффекта. Прокурор со своей стороны тоже отмечала странное поведение подсудимого во время убийства.

«Во время нападения на потерпевшую Ткаченко произносил бессвязные слова: «аборт», «ненавижу», «дьявол», «дьявольщина», — сообщила прокурор в прениях сторон.

Вменяемость Романа проверяли четыре экспертизы. Первая подтвердила, что он был в состоянии аффекта, однако три последующих установили, что он все осознавал.

Убийца по имени Зеро

Из того, что известно об отношениях Романа с его жертвами, кажется, ничто не предвещало такую страшную развязку. О сводном брате отзывался тепло, хотя известно, что в семье у них было разное положение. Родной сын Намина, как передавали журналисты, был любимчиком певца, успешным художником, его картины Намин ставил на обложки своих альбомов. С Романом и его матерью музыкант вообще не общался после развода.

С юности жизнь пасынка пошла по наклонной, он бросил университет, не мог определиться, чем хочет заниматься. Знакомые отмечали, что он был очень одиноким, тяжело переживал расставание с девушкой.

Непутевого внука поддерживала бабушка. В суде Ткаченко назвал ее жестким человеком советской закалки, но описал отношения с ней как хорошие. Пенсионерка давала Роману деньги и даже отписала ему свою квартиру.

Вместе со сводным братом Роман периодически навещал ее в деревне, помогал по хозяйству. В октябре 2025-го внуки заглянули за тем же: засыпали компостную яму, перенесли мешки с луком и землей. Затем брат уехал, а вот Роман остался наедине с женщиной. Что случилось дальше, до конца неизвестно.

По одной из версий, в тот день пасынок принял наркотики, а бабушка стала учить его жизни. И даже, по словам Ткаченко, оскорбила его. Когда пожилая женщина легла спать (из-за чего в обвинении появился пункт про беспомощное состояние жертвы), Роман принес со двора молоток и ударил бабушку по голове. Позже прокуратура акцентировала внимание на этой детали в суде как доказательство, что обвиняемый осознавал свои действия, раз специально сходил за орудием убийства . Роман же объяснял, что изначально взял молоток, чтобы простучать трубы перед зимой.

После удара молотком он добил жертву тремя ударами ножа (с ручкой «в виде козьей головы», как отмечали журналисты) и позвонил сводному брату.

Брат вернулся и, поняв, что произошло, ударил Романа по лицу. В ответ получил несколько ударов ножом в грудь. Перед смертью он успел сказать лишь: «Зачем?», как утверждал обвиняемый.

После этого Роман позвонил уже своей маме, та приехала, какое-то время они были в доме вдвоем. Затем убийца вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники вспоминали, что мужчина не сопротивлялся, показал трупы, но общался заторможенно и не смог объяснить свои действия.

«Нас молодой человек [Роман] встречал на крыльце дома, он нас позвал… пригласил нас на кухню… говорил: «Я совершил убийство, не знаю почему», — рассказал один из оперативников. Полицейские также отмечали, что на их расспросы Роман отвечал: «Зачем я это сделал?».

Позже Ткаченко говорил, что помнит момент с братом, а вот как убил бабушку, и сам не знает. В суде заявил, что им руководил некий внутренний голос по имени «Зеро». По словам Романа, у него появился воображаемый двойник еще в подростковом возрасте.

«Это будто я в 15–16 лет, когда попытался в первый раз совершить суицид. Этот Зеро — склад всего плохого, что есть в моей жизни», — объяснял мужчина.

В то же время сразу после убийства задержанный на допросе называл другой мотив убийства — «давний семейный конфликт».

«Валите отсюда»

На приговор к Роману из родственников пришла только его мать – строгая седая женщина с идеальной осанкой, вся в черном, в длинном пальто. Кроме «клетки» от сына ее отделяют несколько судебных приставов. «Быть добру», — гласит большая нашивка на бронежилете одного из приставов.

Зайдя в зал, судья привычной скороговоркой читает решение — 18 лет колонии строго режима. В счет срока Роману засчитают его пребывание в СИЗО, он сидел под стражей с момента задержания. Это время учтут из расчета «один день за один».

«Установить Ткаченко после отбытия наказания и освобождения из мест лишения свободы следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа… Не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать…. Возложить обязанность являться в орган, осуществляющий надзор, раз в месяц», — добавляет судья.

После того, как судья уходит, мать Ткаченко спешит к сыну. Журналисты начинают это снимать, но их просят покинуть зал.

«Давайте-давайте, валите отсюда!» — не выдерживает женщина.

«Это кто такая дерзкая?» — удивляется оператор.

«Это его мать», — объясняют ему опытные коллеги.

«Ну, а что, одного сына убили, другой убийцей оказался — тут уж озвереешь», — безапелляционно заявляет один из репортеров за дверями зала.