Актер Артем Кошман о личной жизни: «Любить искренне и тихо»

Актер Артем Кошман раскрыл, почему предпочитает держать в секрете подробности своей личной жизни. Его слова передал kp.ru.

Кошман объяснил, что не хочет рассказывать публике подробности своей личной жизни, поскольку придерживается мнения, что нужно любовь должна быть искренней и тихой.

«Секрет любви заключается в том, чтобы любить искренне и тихо, чтобы знали об этом двое и были в этом уверены. Мне кажется, самый лучший секрет, который могут оставить двое между собой», — подчеркнул актер.

Помимо этого, Кошман назвал качества, которые должен иметь успешный лидер. По словам знаменитости, такой человек должен быть смелым, а также обладать самодисциплиной и «жгучим желанием».

В феврале Артем Кошман заявил, что самый ценный урок, который родители могут преподать своим детям, — это доверие. По мнению актера, в семье людям важно быть честными друг с другом, а также уметь доверять и просто любить.

