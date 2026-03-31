В реанимации: вице-губернатор Саратова попал в жесткое ДТП на Chery Tiggo

Вице-губернатор Саратова Михаил Исаев устроил ДТП и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Михаил Исаев не справился с управлением и на скорости влетел на своей Chery Tiggo в пустой припаркованный Ford Focus. Все случилось ночью около 00:20 напротив дома 9 по улице», – говорится в публикации.

По данным канала, чиновник отказывался выходить из иномарки до приезда автомобиля скорой. Прибывшие медики госпитализировали Исаева в состоянии средней степени тяжести с травмами.

