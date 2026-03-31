На Урале троих подростков осудили за теракт на железной дороге

В Свердловской области суд приговорил к реальным срокам наказания троих подростков из Первоуральска за поджог оборудования на железной дороге. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Подростки по указанию куратора подожгли два релейных шкафа на перегоне Первоуральск — Подволошная Свердловской железной дороги. За это они получили 40 тысяч рублей.

Ущерб инфраструктуре РЖД составил более 1,3 млн рублей. Суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство.

