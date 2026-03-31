Не та пуля: в деле об убийстве соратника Трампа появились серьезные нестыковки

В деле об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, которого называли соратником президента США Дональда Трампа, появился новый поворот. Эксперты по баллистике не смогли доказать, что убившая его пуля была выпущена из принадлежавшей обвиняемому винтовки. Почему защита Тайлера Робинсона требует дополнительное исследование ключевой улики и чем это может обернуться для обвинения — в материале «Газеты.Ru».

Главная улика под вопросом

В деле об убийстве Чарли Кирка возникла нестыковка. Защита 22-летнего Тайлера Робинсона заявила: пуля, от которой погиб активист, возможно, не имеет ничего общего с винтовкой, которую следствие приписывает обвиняемому. В ходатайстве адвокаты сослались на заключение экспертов по баллистике из ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ — агентство в составе минюста США) — они «не смогли идентифицировать пулю, извлеченную при вскрытии, с винтовкой, которую связывают с мистером Робинсоном» .

Полгода на подготовку

Адвокаты обвиняемого в совершении преступления Робинсона уже попросили перенести предварительные слушания как минимум на полгода. Они заявили, что теперь вправе использовать показания баллистика как оправдательное доказательство. Кроме того, защите нужно время, чтобы разобраться с отчетами ФБР и ATF по ДНК: в бумагах сказано, что на некоторых уликах обнаружили «смесь нескольких генетических профилей».

«Тут нужна помощь разных специалистов: судебных биологов, генетиков, системных инженеров и статистиков. Каждый должен изучать свою часть»,

— процитировала сторону защиты газета Daily Mail.

Отдельно адвокаты отметили, что получили от прокуратуры около 20 тысяч электронных файлов — аудио, видео и документов, — и на их анализ тоже уйдут сотни часов.

Винтовка, переписка и признание отцу

При этом у стороны обвинения остается много аргументов для обвинения Робинсона. Следствие считает: он проехал три часа от дома до университета, чтобы убить Кирка. По версии властей, винтовку ему подарил дед. Отец обвиняемого, Мэтт Робинсон, узнал это «уникальное» оружие на снимках, которые полиция опубликовала, когда искала подозреваемого.

После этого он написал сыну и попросил прислать фото семейной реликвии — но тот, как утверждается, сделать этого не смог. В материалах дела есть и переписка Робинсона с соседом по комнате Лэнсом Твиггсом. В ней предполагаемый убийца, по данным следствия, писал: «Если смогу незаметно забрать винтовку, улик не оставлю. Попробую забрать ее еще раз, надеюсь, они уже ушли» .

Позже он добавил: «Жаль, что я не вернулся и не забрал ее, как только добрался до машины».

В другой части переписки Робинсон, как полагает обвинение, переживал из за дедовой винтовки, отпечатков пальцев и того, что скажет отец. В конце концов, по версии следствия, он признался отцу в убийстве, и тот связался с полицией.

Кто такой Чарли Кирк?

Чарли Кирк (1993–2025) был основателем и руководителем Turning Point USA — организации, работавшей прежде всего на молодежную аудиторию. Он открыто поддерживал Дональда Трампа, был близок к республиканскому истеблишменту и регулярно появлялся на крупных политических площадках. Со временем Кирк стал одним из самых заметных молодых консерваторов в США.

При нем Turning Point USA превратилась в одну из главных структур, через которые идеи MAGA продвигались в университетской среде. Кирк постоянно участвовал в публичных спорах, его приглашали ведущие телеканалы, он вел подкасты и выпускал книги. Для сторонников он был сильным организатором и идейным лидером .

Покушение на Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в кампусе университета в штате Юта. Выстрел из винтовки был сделан примерно с 180 метров, пуля попала ему в шею. Кирка срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Через несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона, которого, по данным следствия, выдал отец — бывший полицейский. Следователи считают, что у подозреваемого были мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.