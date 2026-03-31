Франция впервые не открыла небо для доставки оружия США в Израиль

Reuters: Франция не открыла небо для доставки оружия США в Израиль

Франция отказалась предоставить свое воздушное пространство для транспортировки оружия США в Израиль впервые с начала операции в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что отказ произошел на прошедших выходных, он стал первым со стороны Франции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

В начале марта Франция закрыла свое воздушное пространство для любых самолетов, участвующих в военной операции против Ирана. Президент Эммануэль Макрон назвал военные действия США и Израиля против Исламской Республики нарушающими международное право. Несмотря на это, 21 марта Париж разрешил американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через французскую территорию на пути в Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.