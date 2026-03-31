В Нижнекамске выросло число погибших при взрыве на заводе

Mash: три человека погибли и 58 пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске

Число погибших в результате взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до трех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, еще 58 человек пострадали.

«Двое из пострадавших — пожарные», — уточняется в публикации.

31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим», входящем в холдинг «Сибур», произошел взрыв с последующим возгоранием. Изначально сообщалось о двух пострадавших, затем количество получивших травмы людей увеличилось до 13 и продолжило расти. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют вспыхнувший огонь. Работников предприятия, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что взрыв мог произойти из-за сбоя в работе оборудования. Там подчеркнули, что на месте работают медицинские службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Никаких угроз для жителей города и экологической обстановки к текущему моменту зафиксировано не было.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали в результате пожара на заводе.