Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Посредник в передаче взятки курским властям признал вину

Shutterstock/FOTODOM

Дмитрий Шубин, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере бывшему руководству Курской области, признал вину. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, искренне я осознаю свою вину, глубоко раскаиваюсь в совершении данного преступления, инкриминируемого мне», — сказал он.

Накануне прокурор запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

Бывшего чиновника обвиняют в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье. В январе он заявил, что полученные им «откаты» он в полном объеме передал экс-губернатору региона Алексею Смирнову. В ходе процесса экс-чиновник также заявил, что курировать строительство оборонных сооружений поручил ему предшественник Смирнова Роман Старовойт.

В сентябре прошлого года Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!