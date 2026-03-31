Посредник в передаче взятки курским властям признал вину

Дмитрий Шубин, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере бывшему руководству Курской области, признал вину. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловно, искренне я осознаю свою вину, глубоко раскаиваюсь в совершении данного преступления, инкриминируемого мне», — сказал он.

Накануне прокурор запросил для бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

Бывшего чиновника обвиняют в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье. В январе он заявил, что полученные им «откаты» он в полном объеме передал экс-губернатору региона Алексею Смирнову. В ходе процесса экс-чиновник также заявил, что курировать строительство оборонных сооружений поручил ему предшественник Смирнова Роман Старовойт.

В сентябре прошлого года Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области.