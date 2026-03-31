Мужчина размахивал ножами в Подмосковье и вонзил лезвие в грудь полицейскому

В Подмосковье пьяный мужчина ударил полицейского ножом в грудь

В Подмосковье 22-летнего мужчину обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 29 марта в поселке Зверосовхоз Пушкинского округа. Пьяный местный житель сначала демонстрировал прохожим два ножа и нецензурно выражался.

В какой-то момент к нему подошел полицейский, потребовавший прекратить противоправные действия, однако злоумышленник не реагировал. В момент задержания мужчина нанес стражу порядка удар ножом в область груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Суд отправил подозреваемого под стражу. Ход расследования контролирует Пушкинская городская прокуратура.

