Жительницу Брянской области не спасли после атаки ВСУ с применением Vampire

Богомаз: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Суземку в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили реактивные снаряды Vampire по населенному пункту Суземка в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки шесть человек получили ранения. Еще одна женщина не выжила.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники оперативных служб. Специалисты ликвидируют последствия удара, а также фиксируют доказательства преступления ВСУ.

29 марта украинские дроны-камикадзе атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Из-за действий ВСУ пострадали два мирных жителя — мужчинам потребовалась госпитализация. В каком состоянии они находились, не уточнялось. Богомаз отметил, что на место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее жительница Брянской области получила несовместимые с жизнью травмы во время атаки беспилотников.