Видео: в Москве подросток загорелся на АЗС

В Москве на видео попало, как подросток загорелся во время поджога на АЗС

В Москве подросток устроил поджог на АЗС и загорелся сам. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«15-летний парень облил топливораздаточную колонку на АЗС на улице Космонавта Волкова горючей жидкостью и поджег ее. Огонь перекинулся и на его одежду, но это не помешало ему скрыться», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. По данным канала, пожар удалось оперативно ликвидировать, в результате произошедшего никто не пострадал. Через несколько часов несовершеннолетнего нарушителя задержали. Подросток получил незначительные ожоги. По предварительной информации, школьник решился на поджог после давления неизвестных, они угрожали ему расправой над семьей. Материалы переданы следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 31 марта.

