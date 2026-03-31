Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Авиаэксперт рассказал, могут ли ВСУ наводить дроны по линиям электропередачи

Evgeniy Maloletka/AP

Мнение о том, что украинские дроны могут наводить на цели в России с помощью линий электропередачи (ЛЭП) скорее является фантазией, так как уже на расстоянии сотен метров от ЛЭП электромагнитное поле сложно ощутить. Об этом «Газете.Ru» заявил авиационный эксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале написал, что с «удивлением узнал» о необычном свойстве линий электропередачи (ЛЭП) для наведения БПЛА.

По его словам, для позиционирования дронов можно применять ЛЭП, поскольку она «стабильно излучает сигнал 50 ГГц». Эту информацию он сопроводил комментарием «дальше вы поняли».

«Теоретически, наверное, это можно себе представить, но, честно говоря, чтобы спозиционировать дрон на местности или в пространстве даже относительно ЛЭП, надо сначала спозиционировать саму ЛЭП, то есть знать ее координаты. Чтобы понимать, от чего отталкиваться. Более того, есть разные [ЛЭП], даже высоковольтные тоже имеют разные напряжения разной мощности <...> Надо понимать, что ЛЭП это электромагнитное поле, которое идет вокруг проводника. Если высокое напряжение, то поле мощное, но если вы находитесь от этого поля на расстоянии сотен метров, как можно его ощутить?», — отметил он.

Поэтому Гусаров назвал «некой фантазией» мнение о том, что дроны могут наводить по ЛЭП.

«Тогда, извиняюсь, просто поставить тепловизор (любая ЛЭП нагревается) и идти по теплому проводу», — сказал он, выдвигая предположение, как беспилотники могут ориентироваться по ЛЭП.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в падении украинских БПЛА в Финляндии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!