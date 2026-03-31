Историк рассказал, как Трамп «усугубляет» ситуацию в Иране

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями «противоречит» самому себе и «отрицает реальность», что только «усугубляет и без того сложную ситуацию» в Иране. Об этом в статье для The Guardian написал историк и спичрайтер в администрации бывшего президента США Билла Клинтона Тед Видмер.

По его словам, заявления Трампа в ходе конфликта с Ираном являются противоречивыми, «усугубляют» путаницу и «отрицают реальность». И поэтому они только вредят американскому президенту.

«Вместо того, чтобы объединить свободный мир, он разделил его потоком насмешек и угроз, направленных в основном против союзников. Это странный способ вести войну. Однако это объясняет, почему победа кажется такой далекой спустя месяц. <…> На пятой неделе войны путаница углубилась, а противоречивые заявления явно свидетельствуют об отсутствии стратегии», — написал Видмер.

Недавно член комитета по иностранным делам палаты представителей США от Республиканской партии Тим Берчетт заявил, что у американских законодателей нет желания развязывать наземный конфликт в Иране, а многие не республиканцы не поддерживают вторжение в страну.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 30 марта сообщила, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля. А газета Wall Street Journal написала, что Трамп сообщил советникам о готовности завершить операцию против Ирана и без разблокировки Ормузского пролива.

Ранее Трамп поставил ультиматум союзникам США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!