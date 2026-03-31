Россия впервые за два десятилетия открыла новые запасы лития

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Патрушев: РФ в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития
Газета.Ru

Россия в прошлом году впервые более чем за два десятилетия открыла новые запасы лития. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр, его слова приводит ТАСС.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что литий — это неотъемлемый компонент высокотехнологичной промышленности.

По словам Патрушева, это важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости России, поэтому набранные темпы нужно сохранять.

31 марта глава Минприроды Александр Козлов в ходе коллегии Роснедр сообщил, что запасов высоколиквидных и дефицитных видов сырья в России достаточно для обеспечения экономики страны на долгий срок.

В феврале в Минприроды заявили, что балансовые запасы в РФ составляют 3,5 млн тонн оксида лития, этого достаточно для обеспечения потребностей российской экономики.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!