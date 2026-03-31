Россия впервые за два десятилетия открыла новые запасы лития

Патрушев: РФ в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития

Россия в прошлом году впервые более чем за два десятилетия открыла новые запасы лития. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр, его слова приводит ТАСС.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что литий — это неотъемлемый компонент высокотехнологичной промышленности.

По словам Патрушева, это важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости России, поэтому набранные темпы нужно сохранять.

31 марта глава Минприроды Александр Козлов в ходе коллегии Роснедр сообщил, что запасов высоколиквидных и дефицитных видов сырья в России достаточно для обеспечения экономики страны на долгий срок.

В феврале в Минприроды заявили, что балансовые запасы в РФ составляют 3,5 млн тонн оксида лития, этого достаточно для обеспечения потребностей российской экономики.

