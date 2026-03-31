В Совбезе РФ рассказали о влиянии закрытия Ормузского пролива на экспорт удобрений

СБ РФ: закрытие Ормузского пролива остановило 50% мирового экспорта удобрений
Nicolas Economou/Reuters

Около 50% мирового экспорта удобрений было остановлено из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.

Он отметил, что из-за блокировки этого морского пути на грани коллапса оказалась мировая энергетическая и продовольственная безопасность, что чревато тяжелыми последствиями для стран, зависящих от импорта углеводородов, удобрений и продовольствия.

«Закрытие Ормузского пролива привело к остановке порядка 50% мирового экспорта удобрений, что может сорвать посевную кампанию в Азии», — сказал Венедиктов на брифинге.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, иранская сторона перекрыла Ормузский пролив.

31 марта Белый дом заявил, что странам, которые столкнулись с перебоями поставок топлива через Ормузский пролив, необходимо самим решать эту проблему, так как США не станут им помогать.

Ранее ООН заявила, что транзит судов через Ормузский пролив сократился более чем на 95%.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
