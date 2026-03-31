«Загадочное» решение. В ЕС удивились позиции Украины по нефтепроводу «Дружба»

В ЕС не понимают, почему Украина не допускает инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

Камень, установленный в честь открытия нефтепровода «Дружба», на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Сажаломбатте, Венгрия, 2022 год

Европейские дипломаты называют «неразумным» и «загадочным» решение Киева о приостановке проверки нефтепровода «Дружба», сообщает Euractiv. Группа экспертов из ЕС находится на Украине уже несколько недель и до сих пор не допущена к инспекции трубопровода. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Еврокомиссия могла договориться с президентом Владимиром Зеленским об остановке нефтепровода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Евросоюзе назвали «загадочным» решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.

«У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина <…> Если «Дружбу» разблокируют, выиграют все стороны»,

— сказал неназванный европейский дипломат.

Его коллеги описывают действия властей Украины как «неразумные» и «непонятные». Инспекционная группа Евросоюза, которую координирует Еврокомиссия (ЕК), находится на Украине уже несколько недель в ожидании разрешения Киева на проверку трубопровода, однако одобрение до сих пор не получено . По информации украинского издания «Европейская правда», группа экспертов из ЕС приехала в Киев уже 17 марта. Представителей Венгрии и Словакии в ее состав не допустили.

Украина остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января — якобы из-за его повреждений. Прекращение транзита затронуло Венгрию и Словакию. Будапешт в ответ перестал поставлять Украине дизель и заблокировал выделение военного кредита Киеву в €90 млрд. Братислава пригрозила не поддерживать новые санкции против Москвы.

Собеседник Euractiv обратил внимание, что Евросоюз хочет оказывать давление на Россию рестрикциями, Украина тем временем нуждается в европейском кредите, заблокированным Будапештом, а Венгрия и Словакия в свою очередь критически зависят от поставок нефти.

«Единственный выход из этой тупиковой ситуации — проверить ситуацию на месте и выяснить истину», — подчеркнул дипломат.

Стратегия Зеленского

Еврокомиссия могла договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об остановке нефтепровода «Дружба», считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Вы [председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен] даже не можете договориться об инспекции [нефтепровода] в составе группы из трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с <...> Зеленским? Хочу выразить уверенность, что вы договорились », — приводит его слова РИА Новости.

Фицо обратил внимание на недееспособность ЕК и ее руководителя, которых «никто не воспринимает всерьез». Еврокомиссия имеет возможность повлиять на украинского лидера, но отказывается это делать, считает он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Зеленский прекращением работы нефтепровода хотел устроить хаос в Венгрии.

«Зеленский обрубил нам поставки нефти, чтобы посеять хаос и повлиять на наши выборы. Такая вот стратегия»,

— отметил он в социальной сети Х.

Кроме того, в интервью венгерскому порталу Öt Орбан заметил, что президент Украины называет разные даты начала поставок нефти, однако эти сроки начинаются после венгерских выборов, намеченных на 12 апреля.

«Потому что он [Зеленский] думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему больше никогда в жизни не придется открывать «Дружбу», — сказал Орбан.

17 марта Зеленский в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России». Также он назвал необоснованными обвинения в адрес Украины о препятствовании транспортировке нефти по нефтепроводу.

В тот же день фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта предложили Украине техническую поддержку и финансирование для ремонта «Дружбы».