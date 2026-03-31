Эмин открыл новый бизнес

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов открыл новый бизнес. Об этом сообщает kp.ru.

Агаларов получил 50% доли в компании ООО «Жара Мьюзик». Фирма специализируется на звукозаписи и издании музыкального контента. Как отмечает издание, таким образом артист решил создать свой лейбл под брендом «Жара».

Эмин Агаларов начал музыкальную карьеру в 2006 году, выпустив первый сольный альбом «Still». В 2018 году он удостоился званий народного артиста Азербайджана и заслуженного артиста Республики Адыгея.

В марте 2025-го Telegram-канал «Звездач» сообщал, что у бизнеса Эмина Агаларова обнаружили долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

ООО Агаларова «Нимэ-9» тогда задолжало налоговой 73 тысячи рублей. Под этой компанией числится ресторан артиста. По данным издания, выручка фирмы за 2023 год составила 113 млн рублей, а прибыль – 14 млн.

В октябре 2025-го издание «Страсти» утверждало, что у компании Агаларова ООО «Сервис холл» нашли полумиллионный долг. Фирма занимается ресторанной деятельностью и оказывающем услуги по доставке продуктов питания.

