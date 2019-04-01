Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором «изображен» ее дед.

Керри в твиттере опубликовал рисунок с мужчиной и женщиной, которые подвешены вверх ногами. Свой пост он дополнил подписью «Спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты, куда ведет фашизм».

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В ответ Алессандра Муссолини разместила серию публикаций в твиттере, изображающих «ужасы», которые были совершенные американцами.

В частности, Муссолини разместила фото вьетнамских детей, спасающихся от бомбардировок США.

Ранее сообщалось, что Керри раскритиковал основателя Facebook Марка Цукерберга с помощью двоичного кода.