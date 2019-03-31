<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12276025/upload-RTS2FPUL-pic905-895x505-42748.jpg">

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский раскрыл свои планы в случае проигрыша на выборах, передает «Украинская правда».

В ответ на вопрос Зеленский подчеркнул, что не будет считать печальный исход проигрышем.

«Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг», — заявил Зеленский.

Реклама

По его словам, ему есть, чем заняться, если он не станет президентом.

«Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский проголосовал на избирательном участке на Украине.