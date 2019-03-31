Зеленский раскрыл свои планы в случае проигрыша
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский раскрыл свои планы в случае проигрыша на выборах, передает «Украинская правда».
В ответ на вопрос Зеленский подчеркнул, что не будет считать печальный исход проигрышем.
«Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг», — заявил Зеленский.
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По его словам, ему есть, чем заняться, если он не станет президентом.
«Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — пояснил Зеленский.
Ранее Зеленский проголосовал на избирательном участке на Украине.