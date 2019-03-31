Роберт Де Ниро изобразил Мюллера в пародийном шоу

Известный актер Роберт Де Ниро в пародийном шоу на Saturday Night Live поставил себя на место спецпрокурора Роберта Мюллера и попытался узнать, как тот мог расследовать «российское дело». Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что в шоу также появилась актриса, которая сыграла генпрокурора США Уильяма Барра и американский актер Алек Болдуин, спародировавший президента страны Дональда Трампа.

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Де Ниро посетовал, что было собрано недостаточно доказательств виновности Трампа в сговоре с Россией.

«Было несколько сомнительных случаев, связанных с командой президента, но мы не можем доказать преступную связь», — добавил Де Ниро.

В ответ на это «Трамп» с телефоном в руках закричал «наконец-то свободен».

Тем не менее, Де Ниро сказал, что дело будет рассмотрено федеральными прокурорами Нью-Йорка.

Кроме того, Болдуин изобразил Трампа постоянно печатающего новые посты в твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп обиделся на пародийные шоу.