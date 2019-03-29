Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова

Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает «Дни.ру».

По словам Орловой, она, родители и младшая сестра певицы были с Фриске, когда она скончалась у себя дома.

Орлова призналась, что стала крестной матерью ее единственного сына Платона. Однако сейчас она с ним не видится.

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«Я хочу его любить. Я хочу быть с ним рядом. Я много чего хочу ему дать. Но мне не разрешают», — пояснила Орлова.

Фриске умерла 15 июля 2015 года на 41-м году жизни после продолжительной болезни.