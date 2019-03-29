Британская рок-группа разбилась по дороге на концерт в США

Британская рок-группа Her's разбилась в автокатастрофе в США по дороге на концерт, сообщает NME.

Рок-музыканты Стивен Фитцпатрик и Одун Лаадинг ехали из Аризоны в Калифорнию. Их автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В салоне кроме исполнителей был менеджер группы Тревор Энгелбрекстон. Все трое погибли.

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Дуэт Her's выпустил свой первый альбом в 2018 году. Группа оказалась успешной и в марте музыканты поехали на гастроли в США и Канаду. Катастрофа произошла после их 15 концерта.

Ранее полиция раскрыла подробности автокатастрофы, в которой погиб рэпер Cadet.