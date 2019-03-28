В штабе Зеленского отреагировали на сообщение о вилле на «курорте российских олигархов»

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В предвыборной команде кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского прокомментировали информацию о том, что у него якобы есть незадекларированная итальянская вилла на «курорте российских олигархов». Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно заявлению штаба шоумена, новость о том, что он скрывает имущество, является фейком», и его просто пытаются дискредитировать накануне выборов. Подчеркивается, что Зеленский не занимает государственной должности и у него не было обязанности декларировать недвижимость, которая находится в собственности основанной им компании.

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В штабе Зеленского добавили, что информация о 15-ти комнатах в вилле также является «фейком», однако других подробностей не уточнили.

«Могли бы уже и 150 комнат написать, для более «сенсационных» заголовков», — заключили представители Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский скрыл итальянское поместье на «курорте российских олигархов».