Зеленский скрыл итальянское поместье на «курорте российских олигархов», сообщили СМИ

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные «Слидство.Инфо».

В материале подчеркивается, что недвижимость якобы находится на «курорте российских олигархов», так как бизнесмены любят этот город.

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«Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет», — говорится в статье.

Как отмечается, в декларации он указал только 4 квартиры в Киеве, загородный дом и квартиры в Ялте и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине.