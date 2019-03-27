Разъяренный продюсер «Ласкового мая» судится со Шнуровым

Продюсер коллектива «Ласковый май» Андрей Разин решил судиться с лидером группы «Ленинград» Сергем Шнуровым.

Как сообщает РИА «Новости», Разин подал в Следственный комитет заявление на музыканта, требуя привлечь его к ответственности по статье о хулиганстве. Разин уверен, что Шнуров грубо нарушил общественный порядок, будучи публичным человеком. «Преступление затрагивает чувства и оскорбляет миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве», — говорится в документе.

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Негодование Разина вызвано появлением Шнурова в телешоу «Зенит», где в рамках «баттла двух столиц» с Артемием Лебедевым гости решали, какой город хуже — Москва или Санкт-Петербург — и непрестанно ругались матом.

Ранее Шнуров пожаловался на угрозы от продюсера «Ласкового мая».