Sun высмеял Волочкову за фотошоп

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа. Рейтинг составил британский таблоид The Sun.

В материале говорится, что если внимательно присмотреться к линии горизонта на ее фотографии в инстаграме то станет ясно, что она отретуширована.

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Издание подчеркивает, что все пользователи «грешат» использованием различных фильтров и изменением изображений. Однако фотографии, представленные в подборке, выводят понимание редактирования «на новый уровень».

Ранее сообщалось, что Волочкова рассказала НТВ о лишившем ее $3 млн экс-муже.